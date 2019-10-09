Ломбарды поставят на место

Нашей стране уже давно нужен закон о ломбардах, который сможет упорядочить работу этих коммерческих организаций. Недавно законопроект «О ломбардах» был принят во II чтении на пленарном заседании Милли меджлиса Азербайджана.

По словам председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияда Самедзаде, с учетом большого количества негативных случаев в этой сфере, документ предназначен для защиты прав потребителей в целях предотвращения злоупотреблений и повышения эффективности деятельности ломбарда.

Согласно законопроекту, ломбарды будут действовать на основе лицензии, выданной Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. Предметы, заложенные в ломбард или переданные на хранение, должны быть оценены независимыми оценщиками и застрахованы, сообщает Report.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что в данной сфере какого-то хаоса нет, но определенные злоупотребления имеются. Он отметил #, что те, кто создают этот бизнес, хорошо разбираются в его механизме.

«Одна из проблем, на которую часто жалуются клиенты ломбардов, это высокие процентные ставки. Аналогичным образом обстоит ситуация и в России, а также в ряде других стран. Для того чтобы уменьшить число негативных моментов, связанных с залогом имущества, думаю, что стоит сделать так, чтобы функции ломбардов взяли на себя отделения банков, и чтобы они подчинялись закону о банковской системе»,–считает он.

По словам Н.Агаева, банки более стабильны и ответственны, они стараются выполнять свои обязательства перед клиентами. Ломбард же сегодня есть, а завтра нет, и вернуть то, что было отдано под залог, гражданину потом будет крайне сложно.

«Банки могут занять эту нишу, но не хотят. Не все то, что сдают в ломбард,–говорит эксперт,– имеет законное происхождение, среди них могут встречаться и краденые вещи, и банки не желают с чем-то подобным связываться».

В столице, по его словам, ломбарды распространены по большей части в микрорайонах. В залог люди оставляют обычно золото, ювелирные украшения.

«Услугами ломбардов пользуются, когда деньги нужны срочно. Но за украшения там можно получить не более 50%, а то и треть от их реальной стоимости. Работники ломбарда не в состоянии оценить, скажем, чистоту бриллианта или его огранку, там нет таких специалистов. Потому необходимо, чтобы в ломбарде был квалифицированный оценщик. Сейчас же оплата производится исходя из веса изделия».

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что в мировой практике ломбарды – отдельный финансовый институт, у которого своя процентная ставка, своя система быстрой оценки залога и быстрой выдачи денег.

«Банки и ломбарды выполняют разные задачи. У банков выше процентные ставки, там часто сложно заключить кредитный договор. Ломбарды пользуются тем, что они, зачастую единственный вариант для тех, кто к ним обращается, и повышают процентные ставки, выдают краткосрочный заем под залог, который гораздо ниже его реальной стоимости. Именно с такими фактами необходимо бороться»,–сказал он.

Отдельный закон о ломбардах, по его мнению, безусловно, нужен. Эксперт подчеркнул, что оценка ценностей, отданных под залог, не должна курироваться самими ломбардами.

«Как я уже сказал, они занижают стоимость залога, и нарушают права тех, кто к ним обратился. Должны быть созданы независимые оценочные институты, которые предотвратят мошеннические схемы, к которым сейчас прибегают ломбарды. Эти объекты,–говорит Н.Джафарли,– должны подчиняться определенным строгим правилам. Сейчас они единственные, кто остаются в выигрыше».

К услугам ломбардов часто прибегают люди малограмотные, а также те, кто просто не хотят связываться с банками, боятся документов, санкций в том случае, если они вовремя не выплатят кредит. Таких людей много, потому ломбарды в Азербайджане и распространены, отметил экономист.

По его словам, ломбарды во всем мире связаны с криминалом, принимая краденые вещи или так сказать непрозрачно приобретенные. Эту проблему также необходимо решить при помощи закона. Эти организации должны нести ответственность в том случае, если они принимают вещь, которая была украдена.

Что касается, возврата клиентами их залогового имущества в случае, если ломбард прекратил свое существование, то Н.Джафарли заявил, что тут также есть бреши в законе.

Закон непрозрачно регулирует этот момент. Если ломбард закрылся и человек хочет вернуть отданную под залог вещь назад, то, по словам эксперта, ему остается одно — обратиться в суд. Но это время, нервы и деньги, потому немногие идут на это

Экономист считает, что страховым компаниям стоит подумать над тем, чтобы предложить ломбардам и их клиентам частный страховой продукт, который позволит минимизировать риски. Государство же не должно брать на себя ответственность за подобное страхование, оно должно выполнять лишь функцию арбитра.