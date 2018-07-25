Lockheed Martin получила контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран на сумму в $307,5 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник министерством обороны США.

В документе отмечается, что в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам Raytheon — Lockheed Martin займется крупносерийным производством Javelin для Австралии, Литвы, Турции, Украины, Эстонии, а также Тайваня. Комплексы будут созданы в городе Тусон (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства — 31 августа 2021 года.

В начале марта власти США объявили, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму в $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.

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