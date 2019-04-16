Ливия предупредила Европу об угрозе нового нашествия мигрантов

Нестабильная ситуация в Ливии может привести к тому, что около 800 тысяч граждан этой страны и находящихся на ее территории мигрантов могут направиться к европейским берегам, прежде всего, в Италию, заявил премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди тех, кто отправится из Ливии к берегам Италии, могут быть и террористы, отметил аль-Саррадж. Заявление было сделано в связи с наступлением на столицу страны Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини ответил, что несмотря на то, что страна продолжает принимать участие в деэскалации конфликта, все порты Италии останутся закрытыми и для нелегальных мигрантов, и для террористов, передает ANSA.

В свою очередь министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли отметил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и резкого роста числа мигрантов всем странам Евросоюза придется открыть для них свои порты. Его поддержал и Луиджи Ди Майо, лидер «Движения 5 звезд». По его словам, решение о закрытии портов Италии в 2018 году было ситуативным, и если в Ливии начнется полномасштабная война, то мигранты станут беженцами, и по международным нормам их нужно будет принимать, пишет Affari Italiani.(Lenta.ru)