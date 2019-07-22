Ливийский военный самолет с боекомплектом сел на шоссе на юге Туниса

Ливийский военный самолет приземлился в понедельник на автотрассе на юге Туниса, летчик задержан для выяснения обстоятельств инцидента, сообщил арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия«.
По имеющейся информации, воздушная машина с ракетным боевым комплектом по неизвестной причине вошла в тунисское воздушное пространство и приземлилась на автотрассе на юге Туниса. Следователи выясняют, кому принадлежит самолет: Ливийской национальной армии Халифы Хафтара или силам правительства нацсогласия Триполи.
Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева». В результате продолжающихся более трех месяцев боев под Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.(РИА Новости)