Ливийский аэропорт Митига закрыт после ракетного обстрела

Аэропорт Митига, расположенный в пригородах столицы Ливии Триполи, объявлен закрытым после нанесенного по нему в воскресенье удара с воздуха. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление представителя ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

По имеющейся информации, администрация Митиги объявила «о закрытии воздушного пространства аэропорта после того, как в его пределах упало несколько ракет». О причиненном ущербе взлетному полю или зданию аэровокзала Митиги не сообщается.

Этот аэропорт на регулярной основе подвергается атакам со стороны отрядов Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время Митига находится под контролем сил, выступающих на стороне международно признанного ПНС во главе с Фаизом Сараджем.

Аэродром Митига начал использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи.