Ливийская береговая охрана спасла 199 нелегальных мигрантов

По словам собеседника агентства, один из катеров береговой охраны за сутки был вынужден выходить в море трижды, было спасено 66 человек.

Касем подчеркнул, что среди нелегалов граждане ряда африканских и арабских стран, включая Судан, Южный Судан, Сенегал, Сомали, Эритрею, Эфиопию и Египет. Среди мигрантов есть небольшое количество женщин.