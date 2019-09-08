Ливийская армия отбила у сил Сараджа один из южных пригородов Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над одним из южных пригородов столицы страны. Как передает ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал Al-Arabiya.
По его данным, армейским формированиям удалось отбить у сил Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) район Эр-Рамля, расположенный в непосредственной близости от нефункционирующего долгое время международного аэропорта Триполи. Поступает также информация об ожесточенных боях в населенном пункте Эс-Сбиа, находящемся в 10 км южнее воздушной гавани. В столкновениях с обеих сторон применяется боевая авиация, в том числе беспилотники.
Между тем, как передает новостной портал Al Mutawassit, в подконтрольный триполийскому кабмину город Эз-Завия (в 50 км к западу от столицы) за минувшие сутки поступили десятки погибших и раненых из рядов формирований ПНС. В числе убитых — один из главарей экстремистских формирований под названием «Совет шуры революционеров Бенгази», костяк которого составляют связанные с каидовцами («Аль-Каида», запрещена в РФ) формирования ультрарадикальной салафитской группировки «Ансар аш-Шариа» («Сторонники шариата»).