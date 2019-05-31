«Ливерпуль» назвал заявку на финал ЛЧ

«Ливерпуль» обнародовал заявку из 23 человек на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Мерсисайдцы сегодня вылетели из Ливерпуля в Мадрид.

Вратари: Алисон Бекер, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;

Полузащитники: Фабиньою Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Мохамед Салах;

Нападающие: Риан Брюстер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж.

Финал ЛЧ состоится завтра, 1 июня, и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

| 2019-05-31T20:13:44+00:00 31 мая 2019, 21:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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