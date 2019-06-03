«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Клоппом и увеличить зарплату

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продлить контракт со своим нынешним клубом. Несмотря на то что действующее соглашение истекает летом 2022 года, руководство мерсисайдского клуба уже сейчас хочет его продлить.

Владельцы «Ливерпуля», американская компания Fenway Sports Group, готовы предложить 51-летнему немецкому специалисту новый контракт с повышенной зарплатой. Детали потенциального предложения не уточняются, но вопрос является приоритетным, и его постараются решить в течение этого лета.

Напомним, сейчас зарплата Клоппа составляет около 7 миллионов фунтов в год (около 15 миллионов манатов). Ранее немец впервые в своей карьере стал победителем Лиги чемпионов. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».