Ливанский премьер сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о личностях, пытающихся сорвать процесс стабилизации в стране.
«Есть личности, которые хотят сорвать урегулирование в стране любым путем и направить страну в бездну», — сказал Харири, выступая на пресс-конференции во вторник в Бейруте.
Харири заявил, что намерен продолжать дело своего отца, бывшего премьера страны Рафика Харири, в борьбе за свободу, честь и арабскую принадлежность Ливана.
Он также подчеркнул, что те, «кто считает позиции премьер-министра слабыми, узнает реальность в ближайшее время».
Говоря о сложном экономическом положении Ливана, Харири отметил необходимость принятия непростых решений, дабы не довести страну до такого кризисного положения, какое было в Греции.
| 2019-06-11T21:47:27+00:00 11 июня 2019, 23:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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