Ливанский премьер сообщил о попытках дестабилизировать ситуацию в стране

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о личностях, пытающихся сорвать процесс стабилизации в стране.
«Есть личности, которые хотят сорвать урегулирование в стране любым путем и направить страну в бездну», — сказал Харири, выступая на пресс-конференции во вторник в Бейруте.
Харири заявил, что намерен продолжать дело своего отца, бывшего премьера страны Рафика Харири, в борьбе за свободу, честь и арабскую принадлежность Ливана.
Он также подчеркнул, что те, «кто считает позиции премьер-министра слабыми, узнает реальность в ближайшее время».
Говоря о сложном экономическом положении Ливана, Харири отметил необходимость принятия непростых решений, дабы не довести страну до такого кризисного положения, какое было в Греции.