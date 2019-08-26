Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей

Ливанское национальное агентство NNA сообщило, что самолеты и беспилотники ВВС Израиля вновь вторглись в воздушное пространство Ливана в понедельник.
По данным агентства, несколько истребителей на средней высоте облетели город Марджауюн на юге Ливана, а беспилотники проводят аэроразведку над долиной Бекаа в районе города Баалбек.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.(РИА Новости)
| 2019-08-26T16:00:54+00:00 26 августа 2019, 19:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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