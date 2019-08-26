Ливанские СМИ сообщили о вторжении израильских беспилотников и истребителей

По данным агентства, несколько истребителей на средней высоте облетели город Марджауюн на юге Ливана, а беспилотники проводят аэроразведку над долиной Бекаа в районе города Баалбек.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.(РИА Новости)