Ливанская армия стабилизировала ситуацию в Бейруте после погромов

Ливанская армия вместе с силами безопасности страны взяла под контроль обстановку в Бейруте после погромов, охвативших город в ночь на понедельник, сообщается в распространенном заявлении армии.

В ночь на понедельник центр Бейрута был охвачен погромами и противостоянием с силовиками. Группы людей закидывали кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Бейрута. Стражи порядка, в свою очередь, применили слезоточивый газ для разгона активистов. В других крупных городах Ливана и на основных трассах демонстранты блокировали дороги, поджигая шины и мусорные баки.