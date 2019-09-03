Ливан ввел чрезвычайное положение из-за кризиса в экономике

В Ливане введен режим чрезвычайного положения в национальной экономике. Премьер-министр страны Саад Харири пошел на этот шаг после встречи ливанских политиков и банкиров в президентском дворце Баабда.

«Cложная экономическая ситуация требует от нас принятия быстрых мер»,— цитирует премьера Reuters.

С.Харири выразил уверенность, что проведение реформ позволит стране избежать кризиса, подобного греческому, когда страна попала в долговой кризис девять лет назад и должна была принять жесткие меры экономии под надзором иностранных кредиторов. «Мы не хотим, чтобы это случилось с нами. Поэтому мы принимаем меры для спасения страны»,— добавил он, пишет kommersant.ru.

Госдолг Ливана почти достиг $90 млрд, что соответствует 150% ВВП страны. Дефицит бюджета достиг 11% ВВП.

| 2019-09-03T03:42:16+00:00 3 сентября 2019, 08:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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