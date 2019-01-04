Ливан пытается убедить ЛАГ пригласить Сирию на саммит в Бейруте

«Басиль несколько месяцев назад начал неафишируемые контакты с несколькими арабскими странами Персидского залива, такими, как Бахрейн и Кувейт, а также другими — Ираком, Палестиной, Тунисом, Иорданией, Египтом о возможности приглашения Сирии к участию в экономическом саммите в Бейруте… контакты свелись к тому, что было решено отложить принятие решений до марта, когда будет очередное заседание Лиги арабских государств», — заявили газете осведомленные арабские источники. По их словам, на это решение повлияли «события последних двух недель», какие именно — не уточняется.