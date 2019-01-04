Ливан пытается убедить ЛАГ пригласить Сирию на саммит в Бейруте

Ливанский министр иностранных дел Джебран Басиль уже несколько месяцев ведет переговоры с рядом арабских стран, убеждая их пригласить сирийские власти на экономический саммит Лиги арабских государств в Бейруте, намеченный на 20 января, утверждает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники.
«Басиль несколько месяцев назад начал неафишируемые контакты с несколькими арабскими странами Персидского залива, такими, как Бахрейн и Кувейт, а также другими — Ираком, Палестиной, Тунисом, Иорданией, Египтом о возможности приглашения Сирии к участию в экономическом саммите в Бейруте… контакты свелись к тому, что было решено отложить принятие решений до марта, когда будет очередное заседание Лиги арабских государств», — заявили газете осведомленные арабские источники. По их словам, на это решение повлияли «события последних двух недель», какие именно — не уточняется.
Басиль обсуждал вопрос напрямую с главами МИД арабских стран, отмечает газета.
Газета поясняет, что Ливан не может единолично принять решение о приглашении Сирии на саммит в Бейруте, так как членство Дамаска в ЛАГ все еще заморожено, а ливанские власти подчиняются решениям организации. Ливанские диписточники заявили газете, что Басиль «не теряет надежды» на консенсус среди членов ЛАГ и успешное приглашение Сирии на саммит.