Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Генеральный штаб Вооруженных сил Ливана заявил, что в субботу Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, передает РИА Новости.

В заявлении Генштаба говорится, что израильский беспилотный летательный аппарат модели МК выполнил разведывательные полеты на низких высотах над регионом Марджиюн. В то же время, военный катер израильской армии нарушил морское пространство страны рядом с мысом ан-Накура, пройдя максимальное расстояние в 535 метров.

Отмечается, что нарушение было зафиксировано миссией миротворцев ООН, размещенной в Ливане.

Ранее сообщалось, что МИД Ливана осудил авиаудары Израиля по Сирии и заявил о нарушении резолюции ООН в связи с вторжением в ливанское воздушное пространство.

Напомним, что Бейрут неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием принять меры в отношении Тель-Авива (aif.ru)