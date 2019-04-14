Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

Генеральный штаб Вооруженных сил Ливана заявил, что в субботу Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, передает РИА Новости.

В заявлении Генштаба говорится, что израильский беспилотный летательный аппарат модели МК выполнил разведывательные полеты на низких высотах над регионом Марджиюн. В то же время, военный катер израильской армии нарушил морское пространство страны рядом с мысом ан-Накура, пройдя максимальное расстояние в 535 метров.

Отмечается, что нарушение было зафиксировано миссией миротворцев ООН, размещенной в Ливане.

Ранее сообщалось, что МИД Ливана осудил авиаудары Израиля по Сирии и заявил о нарушении резолюции ООН в связи с вторжением в ливанское воздушное пространство.

Напомним, что Бейрут неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием принять меры в отношении Тель-Авива (aif.ru)

| 2019-04-14T10:27:42+00:00 14 апреля 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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