Литва получила € 15 млн от ЕС на реализацию проектов в энергетике

Литва получила от Евросоюза почти € 15 миллионов на три энергетических проекта. Как сообщает «Sputnik Литва», 10 млн из этих денег пойдут на подготовительные работы по прокладке морского кабеля Harmony Link, который соединит линии электропередач (ЛЭП) Литвы и Польши. Оставшиеся примерно пять миллионов будут пущены на два других энергетических проекта.

По данным литовского министерства, страны — участницы ЕС в среду одобрили предложение Еврокомиссии выделить € 556 миллионов на проекты из «Списка общего интереса ЕС» в рамках механизма мер европейских инфраструктурных сетей.

Финансирование достанется лишь восьми проектам — шесть из них относятся к электроэнергетике, два — к газовому сектору. Литва стала единственной страной, которая получит от ЕС деньги на все поданные заявки.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, «такая финансовая поддержка Брюсселя позволит и дальше оперативно реализовывать проект морской перемычки Harmony Link, который является одним из ключевых звеньев в синхронизации систем электропередачи стран Балтии с континентальной Европой».