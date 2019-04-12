Литва отозвала посла в России

Литва приняла решение отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций из-за скандала о возможной коррупции в виде торговли влиянием. Об этом заявил глава МИД страны Линас Линкявичюс агентству BNS, передает ТАСС.

По его словам, в данный момент идет расследование.

«…есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим», — отметил Линкявичюс.

Он добавил, что послу лучше не ездить в страну в течение некоторого времени.

| 2019-04-11T20:46:09+00:00 12 апреля 2019, 11:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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