Литва и Россия обменялись разведчиками

Литва и Россия совершили обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в пятницу подписал указ о помиловании россиян Сергея Моисеенко и Николая Филипченко. Оба они занимались вербовкой гражданин Литвы с целью сбора секретных сведений, включая документы министерства обороны, сообщает Голос Америки.

Вскоре после этого глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Москва примет «зеркальные меры». И в Литву вернулись Евгений Матайтис, собиравший, согласно обвинению, сведения о российской армии по заданию спецслужб Литвы и разведчик-нелегал Аристидас Тамошайтис. Кроме того, в результате обмена в Литву был доставлен гражданин Норвегии Фроде Берг, который был обвинен в сборе сведений о российских атомных подлодках.

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг опубликовала пресс-релиз, в котором есть такие слова: «Мы рады, что Фроде Берг сейчас возвращается в Норвегию как свободный человек. Я хотела бы поблагодарить литовские ведомства за сотрудничество и приложенные усилия в освобождении Берга».

Советник президента Литвы Йонас Витаутас Жукас во время брифинга в Вильнюсе сказал журналистам: «Государства должны защищать своих граждан и использовать для этого все возможные инструменты. Граждане должны знать, что государство их не покинет. Это одна из основных предпосылок доверия к своей стране».