Лицензия Azersigorta на страхование автотранспортных средств аннулирована

Деятельность Азербайджанской государственной страховой компании (Azersigorta) ограничена решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками.

По полученной Report информации, ограничение применяется к видам обязательного страхования.

Ввиду того, что Azersigorta не выполнила обязательные к исполнению указания касательно устранения нарушений требований Гражданского кодекса, законов «О страховой деятельности» и «Об обязательным страховании» при заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками лицензия на данный вид страховой деятельности была аннулирована до устранения недочетов.

| 2019-05-17T13:08:34+00:00 17 мая 2019, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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