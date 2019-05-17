Лицензия Azersigorta на страхование автотранспортных средств аннулирована

Деятельность Азербайджанской государственной страховой компании (Azersigorta) ограничена решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками.

По полученной Report информации, ограничение применяется к видам обязательного страхования.

Ввиду того, что Azersigorta не выполнила обязательные к исполнению указания касательно устранения нарушений требований Гражданского кодекса, законов «О страховой деятельности» и «Об обязательным страховании» при заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками лицензия на данный вид страховой деятельности была аннулирована до устранения недочетов.