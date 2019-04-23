Лишний гяпик в госбюджет не помешает. Тем более, что деньги не пахнут…

На днях в Бинагадинском районе Баку произошел инцидент. Собака напала на четырехлетнего ребенка. Согласно информации, случай произошел в поселке Сулутепе. Собака, напавшая на Мамишова Гусейна 2015 года рождения, раскромсала ему щеку.

Ребенок был доставлен в Ходжасанскую больницу, а оттуда в Клинический медицинский центр №1. Ребенку сделали укол от бешенства и наложили швы.

В связи с этим происшествием даже министерство здравоохранения выступило со специальным заявлением. Согласно заявлению, состояние ребенка стабильное.

В информации также отмечалось, что в 2018 году в республике более 20 тысяч человек пострадали от укусов и царапин собак. За первые три месяца 2019 года от собак пострадали почти пять тысяч человек. Укусы и царапины собак могут привести к бешенству и другим тяжелым инфекционным заболеваниям. Заболевание приводит к смерти в 100 процентах случаев.

Учитывая актуальность вопроса, Минздрав обратился с просьбой к гражданам быть осторожными: в случае укуса, царапины или попадания на кожу слюны животного сразу обращаться к врачу и вовремя делать вакцины против бешенства.

Небольшая ремарка. Другими словами, гражданам не стоит надеяться на исполнительную власть города, в структуре которой, наверняка, есть отдел, занимающейся этой проблемой, и уповать лишь на самих себя и благосклонность собак.

Инцидент с ребенком стал предметом горячих споров и обсуждений в различных социальных сетях. Как и ожидалось, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Часть из них призывала линчевать бездомных собак, от которых житья нет, другая – призывала к гуманности в отношении братьев наших меньших.

Не остались в стороне от злободневной темы и отечественные политики. К примеру, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде без всяких обиняков сказал, как отрезал: «Бездомных собак нужно убивать».

А вот другой общественно-политический деятель, председатель партии «Современный Мусават», многократный кандидат в президенты, охотник до чужих ушей (он обещал при встрече с Пашиняном отрезать армянскому премьеру ухо) Хафиз Гаджиев был менее радикален в этом вопросе. Мало того, он подошел к этой проблеме с коммерческой точки зрения.

Первым делом он, как бы вступая в заочную полемику, высказал противоположную известному афоризму «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак» мысль, ставящую человека выше собаки.

В беседе с корреспондентом сайта Demokrat.az Х.Гаджиев сказал, что человек ценнее собаки. Исходя из этого, политик заявил, что людям должно уделяться больше внимания, нежели лучшему другу человека. Он пошел еще дальше, отметив, что «мы больше нуждаемся в еде, чем собаки». Мол, люди, чтобы им не приходилось много есть, просыпаются не утром, а днем. Хафиз Гаджиев также сказал, что от бездомных собак проходу нет, и в конце озвучил мысль, так сказать, с коммерческой изюминкой.

Он предложил продавать бездомных собак Китаю и некоторым другим странам. «В Китае и во многих странах любят собачье мясо. Мы тоже можем им его продавать», — сказал он.

Ну что же, Х.Гаджиев прямо таки своим предложением убил двух зайцев, а в перспективе и многих бездомных собак. И китайцы довольны (наверное, все же он хотел сказать корейцы), и азербайджанцы не останутся в накладе. Лишний гяпик в госбюджет не помешает. Тем более, что деньги не пахнут…