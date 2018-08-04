Лишь 50% медсестер прошли сертификацию

В Нахвыванской АР продолжается процесс сертификации практикующих врачей, фармацевтов и медицинских сестер. По сообщению Министерства здравоохранения автономии, в ходе подготовительного этапа экспертами регионального отделения Государственного экзаменационного центра были составлены электронные варианты тестовых заданий.

Сертификационные испытания для среднего медицинского персонала местных больниц, поликлиник и сельских фельдшерских пунктов состоялись с 27 июля по 3 августа. Согласно информации ведомства, тестирование проводилось в два этапа — письменный экзамен и собеседование. К экзамену были допущены почти 70 медсестер Шарурской, Бабекской, Кянгерлинской, Джульфинской центральных районных больниц, амбулаторий, акушерско-фельдшерских пунктов. Тесты состояли из 60 заданий различных по степени сложности, касающиеся теории и практики конкретной специальности. Из числа экзаменуемых лишь 35 медсестер, набрав 40 баллов и выше, смогли получить сертификаты, разрешающие продолжить свою профессиональную деятельность. Остальные экзаменуемые не смогли преодолеть испытание. Их направили на курсы усовершенствования для подготовки к повторным сертификационным экзаменам.

Основная цель сертификации — определение уровня подготовки профильных специалистов для практического исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Получение такого документа медицинским работником является подтверждением освоения им всех необходимых теоретических знаний и практических навыков, современных технологий и методов лечения в определённой области медицины и даёт ему право осуществлять дальнейшую профессиональную деятельность в течение пяти лет.

Введение обязательной сертификации медработников, в том числе фармацевтов, является важным шагом для усиления кадрового потенциала в сфере здравоохранения. Аналогичная процедура была проведена несколько лет назад в Баку и остальных регионах Азербайджана. Интересно, что после завершения сертификации Минздрав страны не решился обнародовать итоги проверки знаний и профессиональных навыков врачей, фармацевтов и медсестер, дать оценку профпригодности специалистов.

Тот факт, что 50% медсестер лечебниц крупных регионов НАР не прошли сертификацию, говорит о качестве медобслуживания пациентов на местах и низком уровне подготовки кадров в этой сфере.

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