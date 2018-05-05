Лиру продолжает трясти

В Турции началось выдвижение кандидатов, баллотирующихся на президентский пост. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в выборах в качестве кандидата от блока Народный альянс, который включает в себя правящую Партию справедливости и развития, а также Партию национального движения. Об этом вчера, 4 мая объявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Одним из соперников Эрдогана в этой борьбе будет выступать представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), депутат парламента нескольких созывов Мухаррем Индже.

Как передает CNN Türk, законодатель пообещал стать президентом для всей нации, а не только для сторонников какой-то из партий.

Напомним, что менее месяца назад Эрдоган объявил о своем решении провести президентские и парламентские выборы досрочно, 24 июня. Он перенес их на полтора года. Этот избирательный цикл знаменует переход страны от парламентской к президентской форме правления, в результате которого власть Эрдогана может стать единоличной.

На фоне разворачивающегося главного политического шоу года турецкая валюта сильно «сдала позиции»: по сообщению Bloomberg, турецкая лира упала до рекордно низкого уровня к доллару в четверг, 3 мая после того, как инфляция ускорилась больше, чем прогнозировалось. Это привело к опасениям, что денежно-кредитная политика остается слишком мягкой для борьбы с перегревом экономики. Дефицит текущего счета страны, один из крупнейших среди сопоставимых экономик в процентном отношении к валовому внутреннему продукту, увеличивается.

Как пишет Bloomberg, впрочем, не только турецкая лира, но и аргентинский песо переживают худшую недельную распродажу за несколько лет. Но финансовые эксперты считают, что еще не все так плохо. Шестнадцать из 24 валют группы Emerging markets, включая песо и лиру, достигали зоны перепроданности в последние 30 дней, а еще три находятся всего в нескольких шагах от этого уровня, свидетельствуют 14-дневные индексы их относительной силы (RSI). Валюты развивающихся рынков упали в среднем на 2,4% за последний месяц, показав максимальное снижение с ноября 2016 года.

Последний раз такая корреляция наблюдалась в августе 2015 года, когда RSI 19 валют находились ниже отметки 30, указывая на то, что они могли быть перепроданы. Это произошло в середине четырехмесячной распродажи, предшествовавшей «бычьему» тренду, который сохранялся на протяжении нескольких лет и начал захлебываться только в этом году.

«Если учитывать «перепроданность» в более широком плане того, что фундаментальные факторы EM все еще прочны, то есть хорошее основание проигнорировать текущую турбулентность и остаться в EM», — сказала Соня Гиббс, старший директор Института международных финансов в Вашингтоне, торговой группы, созданной во время международного долгового кризиса начала 1980-х годов.

Конечно, падение RSI вряд ли является неожиданным, когда валюты обесцениваются, особенно если они падают так же сильно, как песо и лира на этой неделе. К тому же RSI не всегда является самым точным индикатором для прогнозирования движений на валютных рынках. Более показательно, когда цены и RSI расходятся, но сейчас этого не происходит.

Кроме того, технические индикаторы, как правило, лучше работают для более ликвидных активов, таких как валюты стран «Группы 10», говорит стратег Wells Fargo в Нью-Йорке Эрик Вилориа. Тем не менее, хотя в краткосрочной перспективе возможно дальнейшее ослабление валют EM, они, вероятно, восстановятся впоследствии на фоне нового витка снижения доллара, ожидает он.

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