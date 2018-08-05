Лирическое отступление: последствия падения турецкой валюты ощутят на себе трудовые мигранты

Турецкая лира достигла рекордного минимума, опустившись до 4,9767 к доллару США на фоне последних событий, вызвавших опасения инвесторов об экономической и монетарной политике в стране после смены ее правления. Как повлияет падение валюты второго по значимости торгового партнера на Азербайджан и может ли дешевеющая лира подкосить курс маната?

Между тем, уже с начала текущего года лира потеряла 22% своей стоимости к американскому доллару и этот процесс продолжается. Причины, лежащие в корне обвала турецкой валюты, являются темой многостороннего анализа, — сказал по этому поводу эксперт-экономист Натиг Джафарли. – Однако важно обратить внимание на следующее обстоятельство: по различным подсчетам в этой братской стране на сегодняшний день проживают и работают до 200 тыс. наших сограждан. При этом большая часть из них имеет невысокие доходы и зарплаты. Во времена относительно низкого курса доллара к турецкой валюте, азербайджанцы, получавшие в пределах 1500 – 2500 лир, отсылали оставшимся на родине семьям по 200 – 300 долларов в месяц, экономя на личных расходах. Теперь же, с падением лиры, такая возможность иссякла. Нашим согражданам, получающим в среднем 2000 лир, сложно обеспечить собственное проживание в этой стране».

Логично полагать, что по мере ухудшения экономического положения в Турции и роста курса доллара к лире, многим трудовым мигрантам придется покинуть соседнюю страну и вернуться в Азербайджан, поскольку пребывание там теряет всякое экономическое основание. В целом же, падение турецкой лиры угрожает притоком оттуда рабочей силы, а результатом этого станет обострение проблемы безработицы и социальной напряженности.

Амплитуда колебания лиры усиливается. А ведь помимо вопросов, возникающих в связи с трудовыми мигрантами, Турция ко всему прочему является вторым по счету после России торговым партнером Азербайджана, объемы взаимных инвестиций двух стран достигли 26 млрд. долларов. Согласно данным Государственного таможенного комитета, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 млрд. долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 млрд. долларов.

В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот достиг отметки в 573,1 млн. долларов с годовым ростом 3,7%. Ввиду того, что львиная доля нашего экспорта в эту страну приходится на «голубое топливо» и электроэнергию, где расчёты ведутся в долларах, падение лиры не скажется на валютных поступлениях. Между тем, в первом полугодии на долю ненефтяного экспорта в братскую страну пришлось $180,1 млн. И это притом, что суммарные показатели вывоза местной неуглеводородной продукции формируются за счет ресурсной экономики.

Достаточно отметить, что лидерами по экспорту ненефтяной продукции в этом году признаны 18 крупных государственных и частных компаний – в их числе Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR, Azerbaijan International Mining Company (золото, серебро и медь), Det-al Aluminum, ОАО «Азерэнержи», ЗАО AzerGold, ООО CTS-Agro, SOCAR Methanol. При таком раскладе падение лиры не сильно ударит по валютным доходам от торговых операций в турецком направлении.

Возвращаясь к вопросу возможно негативного влияния турецкого фактора на курс маната, по мнению наших источников в экономических кругах, отношение азербайджанской валюты к доллару становится политическим индикатором, теряя экономическое значение, поскольку в его формировании отсутствуют рыночные механизмы и господствуют административные методы регулирования. Ответить на этот вопрос в условиях ограниченной информационной составляющей, весьма сложно, поскольку рыночные отношения в стране фактически отсутствуют, а решения носят, скорее, политический характер. Однако некоторые перспективы все же поддаются анализу с учетом поведения правительства и роста нефтяных индексов.

Стоит полагать, что в условиях растущей цены на нефть руководство страны не намерено повторять сценарий трехлетней давности, поскольку горькие последствия девальвации не развеялись, а Центробанк, контролирующий «плавание» национальной денежной единицы, продолжает регулировать курс. При этом уже очевидно, что фактор дорожающей нефти не окажет влияния на укрепление позиций маната, поскольку правительство не пойдет на этот шаг, в том числе учитывая интересы ненефтяного экспорта и бюджетное планирование исходя из курса 1,70 маната за доллар.

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