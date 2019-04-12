Лионель Месси купил отель «только для взрослых» на Майорке

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси (Lionel Messi), купил один из отелей на испанском острове Майорка и планирует открыть его после реконструкции 2 мая, сообщает The Sun.

По словам бывшего владельца Висента Миральеса, знаменитый футболист купил четырехзвездочный отель, работающий в формате «только для взрослых» на восточном побережье острова в курортном поселке Сильот. Также он добавил, что сейчас там ведутся масштабные ремонтные работы, и открытие назначено на 2 мая.

Некоторые туристы, рассказывая об отдыхе в этом отеле, назвали его «идеальным для романтического отдыха», другие же утверждают, что он ужасный и достоин одной «звезды».