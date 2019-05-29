Lion Air потеряла $20 млн из-за простоя Boeing 737 MAX

Индонезийская авиакомпания Lion Air заявила об убытках в размере около $20 млн из-за запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом в среду сообщает агентство Antara.

«Убытки составили около $20 млн. Сейчас мы ожидаем решения Министерства транспорта [по поводу эксплуатации]», — заявил операционный директор Lion Air Дэниэл Путут.

21 мая Департамент гражданской авиации Индонезии сообщил о возможном продлении запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX местными авиакомпаниями до конца 2019 года. 11 марта Джакарта объявила о прекращении эксплуатации этих самолетов до завершения необходимой технической проверки.(РИА Новости)