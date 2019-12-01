Ликвидирован один из лидеров «Талибана»

В армии Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров «Талибана». Начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи заявил о ликвидации одного из ключевых командиров радикального движения «Талибан» Мавлави Нуриддина, передает «Интерфакс».

«В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены».

Резаи уточнил, что после столкновения боевики понесли потери и отступили.

| 2019-12-01T16:32:59+00:00 1 декабря 2019, 17:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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