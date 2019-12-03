«Ликвидация Палаты надзора финансовых рынков — долгожданный шаг»

«Решение главы государства о ликвидации Палаты надзора финансовых рынков вполне оправданный, объяснимый, я бы даже сказал, долгожданный шаг», — уверен доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

На взгляд ученого, за годы деятельности этой структуры ни одна задача, поставленная перед ней высшим политическим руководством страны, не была выполнена:

«Палата надзора создавалась в условиях высокой турбулентности на финансовом рынке страны, однако все позитивные результаты по устранению проблем на финансовом рынке, были достигнуты исключительно благодаря воле главы государства и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Именно высшее политическое руководство инициировало важные решения в контексте социальной составляющей и оздоровления финансового рынка».

Касаясь результатов деятельности Палаты надзора финансовых рынков, ученый отметил, что руководство этой структуры не прислушивалось к научно обоснованным экспертным консультациям. «В результате по ее линии осуществлялась непродуманная, непрофессиональная и неадекватная соответствующим требованиям политика. К большому сожалению, отечественный банковский сектор по-прежнему практически не финансирует реальный сектор экономики, при этом фактически заблокирована трансмиссия средств из финансовой сферы в реальный сектор. Таким образом, сегодня отечественная банковская сфера не выполняет свою прямую задачу, которая заключается в финансировании реальной экономики».

Кроме этого, по словам ученого, в пассивах и активах наших коммерческих банков складывается неблагоприятная для развития национальной экономики ситуация. Неэффективная политика Палаты надзора вызвала сложности также в страховой сфере — и это, безусловно, серьезный аргумент в пользу решения главы государства упразднить юридическое лицо публичного права.

«Говоря о прочих сегментах финансового, в частности, страхового рынка, посреднические, страховые компании фактически берут основную дивидендную составляющую с этого рынка, — отметил Мамедов. — Государственные интересы, заключающиеся в эффективной деятельности страхового рынка, не обеспечиваются в силу непрофессиональной политики данной организации. С этой точки зрения, считаю решение главы государства обоснованным, а кадровые структурные преобразования обязательно должны охватить денежно-кредитный сегмент. Сегодня реализуются эффективные меры в этом направлении, что же касается деятельности Палаты надзора, эта структура не способствовала развитию финансового рынка страны».

Экономист надеется, что с переходом полномочий Палаты надзора к Центробанку, мегарегулятор в своей последующей деятельности будет адекватно решать вопросы, связанные с регулированием финансового рынка, его денежно-кредитной составляющей. «Поскольку денежно-кредитная составляющая предполагает не только стабилизацию валютного курса, но и соответствующую регулятивную и адекватную процентную политику, которая должна поспособствовать устойчивому, опережающему экономическому росту народного хозяйства», — подытожил ученый.

Напомним, что распоряжением главы государства под занавес прошлой недели было ликвидировано лицо публичного права — Палата надзора финансовых рынков, созданное на волне финансового кризиса в марте 2016 года. ЕЕ полномочия, обязанности и права в области лицензирования, регулирования и контроля на рынке финансовых услуг, защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также имущество перешли к Центральному банку.