Лихтенштейн прибудет в Сумгайыт с 20 футболистами

Обнародован состав молодежной сборной Лихтенштейна по футболу на предстоящий матч отбора на ЕВРО-2021 против Азербайджана.
Как передает azerisport.com, главный тренер Мартин Штоклаза призвал в ряды команды 20 футболистов.
Вратари: Армандо Майер, Лука Ванони;
Защитники: Лукас Бюхель, Рафаэль Грюненфельдер, Роман Шпириг, Андрин Нетцер, Мануэль Микус;
Полузащитники: Фабиан Унтеррайнер, Элиас Ягер, Ноа Фрик, Себастьян Чупп, Беньямин Фогт, Никлас Бек, Лукас Грабер, Мендерес Чаглар, Симон Люхингер, Ноа Фроммельт;
Нападающие: Мартин Марксер, Ноа Грабер, Тим Шрайбер.
Матч Азербайджан – Лихтенштейн состоится 14 ноября на стадионе «Капитал Банк Арена» в Сумгайыте и начнется в 18:00.
| 2019-11-06T16:35:25+00:00 6 ноября 2019, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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