Лихтенштейн прибудет в Сумгайыт с 20 футболистами

Обнародован состав молодежной сборной Лихтенштейна по футболу на предстоящий матч отбора на ЕВРО-2021 против Азербайджана.

Как передает azerisport.com, главный тренер Мартин Штоклаза призвал в ряды команды 20 футболистов.

Вратари: Армандо Майер, Лука Ванони;

Защитники: Лукас Бюхель, Рафаэль Грюненфельдер, Роман Шпириг, Андрин Нетцер, Мануэль Микус;

Полузащитники: Фабиан Унтеррайнер, Элиас Ягер, Ноа Фрик, Себастьян Чупп, Беньямин Фогт, Никлас Бек, Лукас Грабер, Мендерес Чаглар, Симон Люхингер, Ноа Фроммельт;

Нападающие: Мартин Марксер, Ноа Грабер, Тим Шрайбер.

Матч Азербайджан – Лихтенштейн состоится 14 ноября на стадионе «Капитал Банк Арена» в Сумгайыте и начнется в 18:00.