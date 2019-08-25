Лидеры стран G7 договорились о более тесном взаимодействии с РФ — AFP

Лидеры стран-участниц саммита G7 («Большой семерки») выступили за более тесную координацию с Россией по различным вопросам, сообщает Agence — France — Prese (AFP) со ссылкой на источник.

Как отметил собеседник агентства, политики обсуждали этот вопрос во время неформального ужина в субботу вечером. Все главы государств и правительств договорились о взаимодействии с РФ. Но при этом участники саммита заявили, что пока не готовы к расширению формата до G8 за счет Москвы.

В этом году саммит G7 проходит во французском Биаррице. Известно, что в день открытия – 24 августа – политики обсудили  вопрос возвращения к формату «большой восьмерки» с участием России. Позднее президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что президента РФ Владимира Путина могут пригласить  на саммит, который пройдет в США в следующем году.

В Кремле заявили, что если соответствующее приглашение действительно поступит, то его рассмотрят (aif.ru)

| 2019-08-25T14:52:14+00:00 25 августа 2019, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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