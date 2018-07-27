Лидеры Китая и Турции готовы сотрудничать в борьбе с терроризмом

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Южной Африке выразили готовность укреплять сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, говорится в заявлении МИД КНР.

«Стороны должны поддерживать коммуникацию на всех уровнях и во всех областях, усиливать взаимное политическое доверие, осуществлять тесные политические контакты, принимать во внимание важнейшие интересы и озабоченность друг друга, стимулировать прорыв в сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом», — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов активно работать с турецкой стороной, чтобы придать новый импульс развитию двусторонних отношений.

Эрдоган заявил, что «развитие отношений Китая и Турции крайне удовлетворительно, Турция готова поддерживать контакты с китайской стороной на высоком уровне, углублять сотрудничество в сфере экономики, торговли, инвестиций, безопасности и борьбы с терроризмом, строительства инфраструктуры».

Оба лидера также выразили готовность активно сотрудничать по проектам в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

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| 2018-07-27T08:41:25+00:00 27 июля 2018, 11:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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