Лидеры каспийской «пятерки» подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.

По итогам заседания V Каспийского саммита Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями документ, определяющий правовой статус Каспийского моря. Работа над ним шла с 1996 года, а проект Конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, сам факт принятия конвенции уже станет большим прорывом. По его словам, «каспийская пятерка» получит «надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия».

По итогам Каспийского саммита также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. В частности, в сфере безопасности стороны подписали Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, а также Соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

В сфере экономики подписаны Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение о сотрудничестве в области транспорта.

Помимо этого стороны подписали Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

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