Лидеры каспийской «пятерки» начали заседание на саммите в Актау

Во встрече на высшем уровне принимают участие президенты России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана

Пятый Каспийский саммит начал работу в казахстанском городе Актау на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав-государств участниц встречи поприветствовал главу российского государства, а также иранского лидера Хасана Роухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

После церемонии приветствия главы стран «каспийской пятерки» в сопровождении делегаций перешли в зал заседаний, где начался V Каспийский саммит.

Главным итогом саммита, как ожидается, станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Кроме того, лидерам «пятерки» будет представлен ряд межправительственных соглашений, регулирующих сотрудничество на Каспии в сферах транспорта и безопасности. Результаты саммита будут отражены в итоговом коммюнике.

 

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| 2018-08-12T13:19:40+00:00 12 августа 2018, 13:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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