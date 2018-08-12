Лидеры каспийской «пятерки» начали заседание на саммите в Актау

Во встрече на высшем уровне принимают участие президенты России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана

Пятый Каспийский саммит начал работу в казахстанском городе Актау на берегу Каспийского моря. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках церемонии официальной встречи глав-государств участниц встречи поприветствовал главу российского государства, а также иранского лидера Хасана Роухани, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

После церемонии приветствия главы стран «каспийской пятерки» в сопровождении делегаций перешли в зал заседаний, где начался V Каспийский саммит.

Главным итогом саммита, как ожидается, станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Кроме того, лидерам «пятерки» будет представлен ряд межправительственных соглашений, регулирующих сотрудничество на Каспии в сферах транспорта и безопасности. Результаты саммита будут отражены в итоговом коммюнике.

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