Лидеры G7 выступили за глубокую реформу ВТО

Лидеры стран G7 в совместном заявлении по итогам саммита в Биаррице высказали приверженность реформе ВТО и заявили о необходимости прийти к соглашению в 2020 году для модернизации международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
«G7 привержены открытой и справедливой мировой торговле и стабильной мировой экономике. G7 просит министров финансов следить за ситуацией в мировой экономики. Для этого G7 хочет глубокого изменения ВТО, чтобы она была более эффективной в защите интеллектуальной собственности, чтобы быстрее регулировать разногласия и искоренить нечестные практики», — говорится в совместном заявлении руководителей стран G7, которое было распространено пресс-службой Елисейского дворца, передает РИА Новости.
«G7 обязуется найти соглашение в 2020 году, чтобы облегчить регламентные барьеры и модернизировать международное налогообложение в рамках ОЭСР», — отмечается в документе.
| 2019-08-26T23:00:24+00:00 26 августа 2019, 23:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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