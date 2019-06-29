Лидеры G20 подвели итоги саммита в Осаке

Лидеры стран G20 подчеркнули необходимость совместных действий для урегулирования проблемы массовой миграции. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном в субботу по итогам прошедшего в Осаке двухдневного заседания, сообщает ТАСС.

Лидеры стран Группы двадцати призвали обеспечить беспрепятственные энергетические поставки всех видов энергоресурсов по всем маршрутам для обеспечения мировой энергобезопасности.

В коммюнике по итогам саммита «Большой двадцатки» нашли отражение также разногласия между США и другими членами G20 по вопросам климата.

 

| 2019-06-29T14:26:45+00:00 29 июня 2019, 16:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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