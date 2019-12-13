Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России

Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил в пятницу продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России.
«Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в «нормандском» формате в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», — сказал Мишель журналистам после окончания саммита ЕС.
По его словам, ЕС «считает, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными».(РИА Новости)