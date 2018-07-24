Лидеры БРИКС встретятся с главами Аргентины, Турции и ряда стран Африки

Лидеры БРИКС встретятся в Йоханнесбурге с главами ряда африканских государств, а также Аргентины, Турции и Ямайки, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«По традиции программа саммита предусматривает проведение отдельной встречи лидеров БРИКС с приглашенными главами ряда стран. На этот раз приглашены руководители африканских государств, это, в общем-то, достаточно обосновано»,- сказал Ушаков.

«Но помимо африканцев приглашены и руководители ряда стран, которые председательствуют в крупных отраслевых и региональных объединениях. Это Аргентина как председатель в Группе двадцати, Турция как председатель в Организации исламского сотрудничества и Ямайка, возглавляющая в этом году Карибское сообщество»,- добавил Ушаков.

39 просмотров
| 2018-07-24T17:19:22+00:00 24 июля 2018, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss