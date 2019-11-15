Лидеры БРИКС приняли Декларацию Бразилиа по итогам саммита

Главы государств и правительств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли в четверг итоговую декларацию по итогам саммита в Бразилиа. Об этом в завершении пленарного заседания встречи лидеров «пятерки» заявил президент председательствующей в БРИКС Бразилии Жаир Болсонару

«С большим удовлетворением объявляю Декларацию Бразилия принятой», — заявил бразильский лидер.

Как указал политик, в документе содержится общее видение стран БРИКС по таким вопросам, как реформирование системы международных отношений, укрепление международной финансово-экономической архитектуры, будущее сотрудничество между странами «пятерки».

В нем также подчеркивается необходимость разрешения региональных кризисов путем диалога и дипломатии, уточнил Болсонару.(ТАСС)

| 2019-11-14T23:48:06+00:00 15 ноября 2019, 10:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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