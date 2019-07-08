Лидера музыкальной группы «Коррозия металла» не пустили в самолет

Представитель авиакомпании отметила, что Троицкого передали сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что деньги за приобретенный билет пассажиру были возвращены в полном объеме, за исключением сервисного сбора. Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел при посадке на рейс из Жуковского в Симферополь.