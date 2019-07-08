Лидера музыкальной группы «Коррозия металла» не пустили в самолет

Лидера музыкальной группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого не пустили в самолет, выполнявший рейс из подмосковного Жуковского, из-за неадекватного поведения и нетрезвого состояния, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании. В аэропорт оперативно был вызван наряд полиции», — сказала собеседница агентства.

Представитель авиакомпании отметила, что Троицкого передали сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что деньги за приобретенный билет пассажиру были возвращены в полном объеме, за исключением сервисного сбора. Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел при посадке на рейс из Жуковского в Симферополь.

| 2019-07-08T01:32:44+00:00 8 июля 2019, 08:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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