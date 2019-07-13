Лидер турецкой оппозиции поддержал закупку у России С-400

Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу поддержал закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает агентство Anadolu в субботу.
Ранее минобороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.
«Когда запрос Турции о приобретении (американских ЗРК) Patriot не нашел ответа, конечно же, Турция будет искать другие пути, чтобы обеспечить свою безопасность, и она будет делать это и дальше – это ее право. А сенат пусть посмотрит, где находится Турция, на ее стратегическое положение в регионе. Обеспечить свою безопасность внутри страны и за ее пределами – необходимость, и она обязана принять меры», — сказал Кылычдароглу, комментируя приобретение Анкарой ЗРК С-400.
| 2019-07-13T18:14:55+00:00 13 июля 2019, 18:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss