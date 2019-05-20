Лидер турецкой оппозиции может лишиться депутатской неприкосновенности

Лидер турецкой оппозиционной Народно республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу может лишиться депутатской неприкосновенности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что парламент Турции может отменить неприкосновенность свыше 25 депутатов

По данным СМИ, для отмены депутатской неприкосновенности Администрация Президента Турции обратилась в комиссию парламента по правовым вопросам.

Отмечается, что, в случае одобрения парламентом отмены неприкосновенности, 25 депутатов, большинство из которых являются членами партии Демократическая партия народов (HDP), будут лишены неприкосновенности, что в дальнейшем позволит привлечь их к уголовной ответственности.