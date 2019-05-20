Лидер турецкой оппозиции может лишиться депутатской неприкосновенности

Лидер турецкой оппозиционной Народно республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу может лишиться депутатской неприкосновенности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что парламент Турции может отменить неприкосновенность свыше 25 депутатов

По данным СМИ, для отмены депутатской неприкосновенности Администрация Президента Турции обратилась в комиссию парламента по правовым вопросам.

Отмечается, что, в случае одобрения парламентом отмены неприкосновенности, 25 депутатов, большинство из которых являются членами партии Демократическая партия народов (HDP), будут лишены неприкосновенности, что в дальнейшем позволит привлечь их к уголовной ответственности.

| 2019-05-20T17:16:37+00:00 20 мая 2019, 20:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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