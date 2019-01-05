Лидер Суперлиги Турции подписал контракт с известным футболистом

Лидер Суперлиги Турции «Башакшехир» перевел Робиньо из «Сивасспора».

С бразильским нападающим подписан 1,5-летний контракт, сообщает Report. Официальная церемония подписания состоялась на стадионе Фатих Терим.

Отметим, что Робиньо забил 33 гола в 114 играх в Бразилии. За свою карьеру 35-летней футболист играл в таких известных клубах как итальянский «Милан», английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал Мадрид». Всего у него 125 голов в 464 играх и 83 результативных передачи на клубном уровне. После 17 туров в Суперлиге «Башакшехир» занял первое место с 35 очками.

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| 2019-01-05T20:00:58+00:00 5 января 2019, 20:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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