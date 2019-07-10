Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США исключил возможность дефолта

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл исключил возможность того, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время столкнуться с дефолтом. С таким заявлением он выступил перед журналистами, передает ТАСС.

«Я не думаю, что существует возможность того, что мы допустим дефолт», — цитирует его агентство Reuters. При этом Макконнелл отказался обсуждать сроки, в которые Конгресс может рассмотреть вопрос о повышении потолка госдолга.

В опубликованном в понедельник аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился более, чем на $2 трлн.

Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.