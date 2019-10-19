Лидер Премьер-лиги Азербайджана по футболу впервые потерял очки в нынешнем сезоне

Действующий чемпион «Карабах», занимающий лидирующие позиции в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, впервые потерял очки в нынешнем сезоне.

В рамках VIII тура чемпионата страны агдамский коллектив на выезде сыграл вничью с «Габалой» (1:1).

На третьей минуте матча Гисмет Алиев вывел хозяев вперед. Через шесть минут Исмаил Ибрагимли восстановил равновесие.

Несмотря на потерянные очки, «Карабах» с 22 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Габала» с 6 очками располагается на седьмом месте.(report)