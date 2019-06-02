Лидер немецких социал-демократов покидает свой пост

Андреа Налес приняла решение уйти с постов председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главы фракции СДПГ в Бундестаге. Об этом она заявила в воскресенье в Берлине журналистам, сообщает ТАСС.

Налес отметила, что уже в понедельник проинформирует о мотивах своего решения правление партии, а во вторник — фракцию СДПГ в Бундестаге. В настоящее время она совмещает две должности и считает, что они неразрывно связаны друг с другом.

После провала социал-демократов на прошедших 26 мая выборах в Европарламент и парламент федеральной земли Бремен Налес оказалась под огнем критики со стороны однопартийцев.