Лидер Лейбористской партии Великобритании раскритиковал достигнутое соглашение по Brexit

Известия о прорыве на переговорах Великобритании и ЕС о порядке и условиях «Брекзита» вызвали различные реакции на Британских островах. Так, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал достигнутое соглашение. Договор может «поставить под угрозу продовольственную безопасность, понизить стандарты в области защиты окружающей среды», заявил он в четверг, 17 октября. По словам Корбина, услугам в сфере британского здравоохранения грозит «поглощение частными корпорациями из США».

Лидер лейбористов назвал сделку «предательской» и добавил, что та «не объединит страну». Соглашение Джонсона еще хуже, чем сделка его предшественницы Терезы Мэй, добавил Корбин. По его мнению, лучший способ разрешить ситуацию — предоставить народу возможность высказаться на голосовании.

Шотландская национальная партия не проголосует за соглашение, заявила ее лидер, первый министр Шотландии Никола Стерджен. Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) выразила аналогичную точку зрения. Ее представители на данный момент не намерены поддерживать предложения в таможенной области. Партия нацелена продолжать работу с правительством, чтобы «добиться разумной сделки, которая работает на Северную Ирландию и защищает экономическую и конституционную целостность Соединенного Королевства», заявили в DUP, — сообщает Русская Служба DW.