Лидер лейбористов обвинил Джонсона в искажении фактов

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин представил в пятницу секретный правительственный доклад, согласно которому после Brexit между основной частью Великобритании и Северной Ирландией появится таможенная граница. Выступление Корбина, которое прошло в рамках кампании к намеченным на 12 декабря досрочным парламентским выборам, показывал в прямом эфире телеканал Sky News.

«[Британский премьер Борис] Джонсон заявил, что по условиям его сделки проверок между Северной Ирландией и остальной Великобританией не будет, что будет обеспечен беспрепятственный доступ [товаров]. В частном порядке правительство говорит нечто совершенно иное. Оно говорит, что будут введены таможенные декларации и проверка безопасности между Северной Ирландией и остальной Великобританией», — сказал лидер оппозиции. При этом Корбин добавил, что товары, возможно, будут обложены дополнительными тарифами, заявив: «Сделка Бориса будет ужасной для бизнесменов и рабочих мест по всей Великобритании, и правительственный доклад подтверждает это».

Политик процитировал доклад, в котором, по его утверждениям, говорится о том, что «сделка будет в высшей степени разрушительна для экономики Северной Ирландии», а последствия от нее будут сопоставимы с применением тарифов на 30% товаров, приобретаемых в регионе. В частности, по информации Корбина, правительство предсказывает повышение розничных цен.

«Речь идет не об одной лишь Северной Ирландии, сделка, процитирую доклад, может оказать «значительное воздействие на экономику Шотландии и Уэльса», — сказал Корбин, заметив, что Северная Ирландия в правительственном документе называется «черным ходом для завоза товаров на британский рынок без уплаты пошлин».

Правительство пока не прокомментировало опубликованный лейбористами документ.(ТАСС)