Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон вернется в Бельгию

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон после прекращения в ФРГ дела о его возможной выдаче в Испанию намерен уже через несколько дней вернуться в Бельгию. Об этом Пучдемон заявил на пресс-конференции в Берлине в среду, 25 июля.

Верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 20 июля отменил постановление об экстрадиции Пучдемона в Испанию. Дело об экстрадиции было официально закрыто. Днем ранее Верховный суд в Мадриде отозвал международный ордер на арест 55-летнего каталонского политика и отказался от намерения добиться его выдачи. Суд обосновал свои действия решением германских органов юстиции, которые признали допустимой экстрадицию Пучдемона в Испанию лишь по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже. Это означало, что в Испании Пучдемона могли судить лишь по гораздо менее серьезному обвинению.

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