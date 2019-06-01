Лидер «Хезболлах» считает возможным сорвать реализацию ближневосточного проекта Трампа

Народы Ближнего Востока в состоянии воспрепятствовать реализации плана президента США Дональда Трампа, получившего название «сделка века». Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в пятницу на массовом митинге в Бейруте лидер шиитской партии «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла.

По его словам, «силы сопротивления в регионе будут противостоять так называемой «сделке веке», которую вынашивает администрация Вашингтона».

«Они [США] хотят уничтожить любое упоминание об арабском Иерусалиме, о секторе Газа и праве палестинских беженцев на возвращение к родным очагам, — подчеркнул Насрулла. — Однако ось сопротивления американской политике и Израилю сейчас намного сильнее, чем раньше, и ее отряды способны провалить готовящийся заговор».

Выступлению лидера «Хезболлах» на митинге в Бейруте предшествовал военный парад шиитских бойцов, приуроченный ко дню Иерусалима, который отмечается с 1980 года по призыву аятоллы Хомейни в последнюю пятницу в месяц мусульманского поста Рамадан. Помимо Ливана, митинги и шествия в поддержку палестинцев прошли в Сирии, Ираке и Йемене. В Тегеране, по данным Al Mayadeen, в антиамериканской и антиизраильской демонстрации приняли участие миллион человек.(ТАСС)