Лидер британской Партии Brexit сообщил о своей встрече с Трампом

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сообщил о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась у него во второй половине дня во вторник, передает ТАСС.

«Хорошая встреча с президентом Трампом. Он действительно верит в Brexit, и ему нравится поездка в Лондон», — написал британский политик-евроскептик в Twitter.

Встреча с Трампом, который находится в Соединенном Королевстве с государственным визитом, прошла в Уинфилд-Хаусе — расположенной в лондонском Риджентс-парке резиденции американского посла, в которой по традиции во время своих приездов в британскую столицу останавливаются президенты Соединенных Штатов.

Фараж неоднократно встречался с Трампом во время его президентской избирательной кампании и стал первым британцем, который в 2016 году навестил его после победы на выборах, то есть в качестве избранного президента. На прошлой неделе глава американской администрации сообщил журналистам, что не исключает возможности встречи с Фаражем и экс-главой МИД Борисом Джонсоном во время своего госвизита в Соединенное Королевство и назвал обоих этих политиков своими друзьями, «хорошими людьми» и «значительными фигурами». Трамп отметил, что на состоявшихся в Великобритании в прошлом месяце выборах в Европарламент Партия Brexit одержала большую победу, и напомнил, что Фараж «получил 32% голосов, не имея ничего».