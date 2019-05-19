Лидер Австралийской лейбористской партии покидает пост

Лидер оппозиции в Австралии Билл Шортен объявил, что уходит с поста главы Австралийской лейбористской партии после поражения на выборах в парламент страны. «Я не будут выдвигаться в лидеры партии на следующих выборах»,— обратился господин Шортен в Мельбурне к своим сторонникам (цитата по австралийской SBS).

«Хотя осталось подсчитать множество голосов, очевидно, что лейбористы не смогут формировать следующее правительство»,— сказал он, передает “Ъ”.

«Я уже позвонил Скотту Моррисону (премьер-министр) и поздравил его с победой»,— сообщил политик.

| 2019-05-19T01:47:51+00:00 19 мая 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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