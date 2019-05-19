Лидер Австралийской лейбористской партии покидает пост

Лидер оппозиции в Австралии Билл Шортен объявил, что уходит с поста главы Австралийской лейбористской партии после поражения на выборах в парламент страны. «Я не будут выдвигаться в лидеры партии на следующих выборах»,— обратился господин Шортен в Мельбурне к своим сторонникам (цитата по австралийской SBS).

«Хотя осталось подсчитать множество голосов, очевидно, что лейбористы не смогут формировать следующее правительство»,— сказал он, передает “Ъ”.

«Я уже позвонил Скотту Моррисону (премьер-министр) и поздравил его с победой»,— сообщил политик.